IIF: Brasil pode crescer 3,5% em 2018 se governo conseguir aprovar reformas

O Brasil pode crescer 3,5% no ano que vem, caso a agenda de reformas avance, principalmente a reforma da Previdência, afirma o Instituto Internacional de Finanças (IIF) em relatório nesta sexta-feira, 7, com rápidos comentários sobre três países da América Latina - Brasil, México e Argentina.

O IIF avalia que há crescente otimismo que o presidente Michel Temer vai conseguir apoio político suficiente para aprovar a reforma da Previdência. O avanço da reforma vai dar novo estímulo para a confiança dos investidores e consumidores no Brasil e ainda permitir que o Banco Central prossiga cortando os juros em ritmo acelerado.

O relatório do IIF foi produzido depois que os economistas do instituto, que tem sede em Washington e é formado pelos 500 maiores bancos do mundo, participaram de um fórum este mês no Paraguai sobre perspectivas econômicas para América Latina e outro em Buenos Aires, nos dias 1 e 3, respectivamente.

