IIF: Brasil lidera fluxo de investimento de mais longo prazo entre emergentes

O Brasil liderou o fluxo de investimento de mais longo prazo entre os países emergentes entre 2015 e 2017, informou nesta segunda-feira, 16, o Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês), entidade que reúne os 500 maiores bancos do mundo.

Em ranking do instituto, além do Brasil, Chile e Colômbia se destacam no volume positivo de entrada de fluxo de maior prazo. Entram nessa conta o investimento estrangeiro direito e o portfólio de ações.

Na contramão, República Tcheca, Líbano, Argentina, África do Sul e Índia se destacam entre as nações que têm maior fluxo de hot money, ou seja, de capital mais especulativo, como investimentos em moedas e dívida.