IIE-Br cai 8,5 pontos em fevereiro ante janeiro, para 118,8 pontos, aponta FGV

O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) caiu 8,5 pontos na passagem de janeiro para fevereiro, para 118,8 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira, 6. Com o resultado, o indicador alcança o menor nível desde maio de 2015, quando estava em 116,8 pontos.

"O retorno do indicador de incerteza ao nível de dois anos atrás sugere que, ao menos no front econômico, a incerteza vem diminuindo nos últimos meses. O resultado parece refletir notícias favoráveis como a redução da inflação e dos juros, além da aprovação da PEC de limitação de gastos públicos para os próximos anos. Apesar do alento é preciso cautela, uma vez que fatores externos, o andamento da Operação Lava Jato e contratempos durante a tentativa de aprovação de novas medidas como a reforma da Previdência podem reverter rapidamente a tendência de queda do indicador", avaliou o economista Pedro Costa Ferreira do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O novo índice mensal passou a integrar o calendário de divulgações de indicadores econômicos do Ibre/FGV no fim de 2016. O IIE-Br é composto por três componentes: o IIE-Br-Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais a frequência de notícias com menção à incerteza; o IIE-Br-Expectativa, que é construído a partir das dispersões das previsões de empresas para a taxa de câmbio e para o IPCA; e o IIE-Br Mercado, baseado na volatilidade do mercado financeiro.

Em fevereiro, o IIE-Br Mídia teve recuo de 7,8 pontos, no segundo mês consecutivo de queda. O IIE-Br Mercado caiu 0,8 ponto, enquanto o IIE-Br Expectativa subiu 0,1 ponto.

"A incerteza econômica é um dos fatores que influenciam o movimento dos indicadores de confiança da economia, como identificado em evidências empíricas no Brasil para a indústria e os consumidores. Desta forma, a queda do IIE-Br no primeiro bimestre pode ter contribuído para a melhora dos indicadores de confiança divulgados pela FGVIBRE no período", ressaltou Ferreira na nota.

A coleta do Indicador de Incerteza da Economia Brasileira é realizada entre o dia 26 do mês anterior ao dia 25 do mês de referência.

