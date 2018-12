IGP-M tem queda de 1,08% em dezembro e fecha 2018 com alta de 7,54%, revela FGV

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) fechou dezembro com queda de 1,08%, após recuar 0,49% em novembro, informou na manhã desta sexta-feira, 28, a Fundação Getulio Vargas (FGV). No ano, o IGP-M encerrou com alta de 7,54%, depois da deflação de 0,52% em 2017.

O recuo do indicador mensal ficou menos intenso que a mediana de 1,11% das expectativas da pesquisa do Projeções Broadcast (-1,23% a -0,73%). Em relação ao dado em 12 meses, a taxa de 7,54% também ficou menor que a mediana de 7,57% (7,39% a 7,92%).

Entre os três indicadores que compõem o IGP-M, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) teve declínio de 1,67%, na comparação com retração de 0,81% em novembro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) desacelerou o ritmo de alta a 0,04%, depois de 0,09%. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) passou de 0,26% para 0,13% no período.