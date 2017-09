IGP-M sobe 0,47% em setembro, após alta de 0,10% em agosto, revela FGV

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) continuou a acelerar o ritmo de alta em setembro ao subir 0,47%, após 0,10% em agosto, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira, 28. O resultado ficou dentro do intervalo de expectativas da pesquisa do Projeções Broadcast, que variava de 0,33% a 0,60%, e ficou igual à mediana, que era positiva em 0,47%. Em 12 meses, o indicador seguiu em queda, acumulando retração de 1,45%, assim como no ano, em que a deflação é de 2,10%.

Entre os três indicadores que compõem o IGP-M, o IPA-M voltou a subir (0,74%) após sete meses de queda. Em agosto, o recuo foi de 0,05%. Já o IPC-M voltou a cair (0,09%) depois de ter elevação de 0,33% no mês passado. Na mesma base de comparação, o INCC-M desacelerou para 0,14% em setembro, ante 0,40% no oitavo mês do ano.

IPAs

Os preços dos produtos agropecuários no atacado aceleraram fortemente e se aproximaram da estabilidade em setembro. O IPA Agrícola registrou queda de 0,04% depois de cair 1,61% em agosto, informou a FGV. Na mesma direção, os preços industriais medidos pelo IPA Industrial aumentaram o ritmo de alta para 1%, de 0,48% no mês passado.

Todos os estágios de produção também avançaram no período. As matérias-primas Brutas subiram 1,81% após alta de 1,04% em agosto. Os Bens Intermediários aumentaram 0,62% em setembro, de queda de 0,08% no mês passado. Já os Bens Finais tiveram alta mais modesta, de 0,02%, depois de cair 0,85% no mês anterior.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) voltou a subir depois de sete meses de recuo, atingindo taxa de 0,74% após 0,05% em agosto. Em 12 meses até setembro, o IPA acumula retração de 3,88% e tem deflação de 4,53% no ano.

