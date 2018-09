IGP-M: minério de ferro, diesel e gasolina são fortes influências de alta no IPA

No Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) de setembro, as principais influências positivas foram registradas em minério de ferro (de 3,35% para 10,49%); Soja em grão (de 2,80% para 5,01%); óleo diesel (de 0,00% para 8,83%); gasolina automotiva (de -0,74% para 10,91%); e milho (em grão)( de 3,68% para 5,74%), conforme a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Os dados do IPA integram a pesquisa do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) em setembro, divulgada na manhã desta quinta-feira, dia 27. O índice geral acelerou a 1,52%, depois de alta de 0,70% no oitavo mês do ano. Já o IPA passou de 1,00% em agosto para 2,19% em setembro.

Por outro lado, houve alívio nos preços de cana-de-açúcar (de 0,33% para -1,39%); carne bovina (de -0,61% para -1,73%); óleos combustíveis (de 1,17% para -1,75%); ovos (de -9,54% para -2,39%); e batata-inglesa (de -9,33% para -9,71%), revelou a FGV.