IGP-M de fevereiro sobe 0,08% ante alta de 0,64% em janeiro, aponta FGV

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou leve alta de 0,08% em fevereiro ante janeiro, divulgou nesta quinta-feira, 23, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Essa é a menor taxa para o mês desde 2012, quando houve deflação de 0,06%. No mês passado, a taxa de variação havia sido de 0,64%. O resultado do IGP-M de fevereiro ficou dentro do intervalo das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que variava de queda de 0,05% e elevação de 0,15%, mas acima da mediana de 0,02%.

Entre os três indicadores que compõem o IGP-M, o IPA-M saiu de 0,70% em janeiro para deflação de 0,09% em fevereiro. Na mesma base de comparação, o IPC-M ficou em 0,39% após 0,64%. O INCC-M variou para 0,53%, de 0,29% no mês anterior. A variação acumulada do IGP-M em 12 meses até fevereiro é de 5,38% e, no ano, o indicador acumula alta de 0,73%.

IPAs

Os preços dos produtos agropecuários no atacado medidos pelo IPA Agropecuário caíram 0,88% em fevereiro após registrarem queda de 1,99% em janeiro, informou a FGV. Já os preços de produtos industriais mensurados pelo IPA Industrial aceleraram 0,20% ante elevação de 1,73% na leitura do mês anterior.

Os preços dos bens intermediários subiram 0,99% em fevereiro ante alta de 1,05% em janeiro. Já a variação dos bens finais foi negativa em 0,61% após avanço de 0,18% na mesma base de comparação. Os preços das matérias-primas brutas caíram 0,64% ante alta de 0,91% também no mesmo intervalo de tempo.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) teve queda de 0,09% em fevereiro depois de avançar 0,70% em janeiro. Em 12 meses até fevereiro, o IPA acumula aumento de 5,53% e, no ano, soma alta de 0,60%.

