IGP-DI tem queda de preços de 1,14% em novembro

Ag~encia Brasil/Arquivo

O Índice Geral de Preços–Disponibilidade Interna (IGP-DI), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), registrou deflação (queda de preços) de 1,14% em novembro.

A taxa é menor que a de outubro (inflação de 0,26%) e de novembro de 2017 (inflação de 0,8%).

Com o resultado, o IGP-DI acumula inflação de 7,58% no ano e de 8,38% em 12 meses, segundo a FGV.



A queda do percentual de outubro para novembro foi puxada pelos três subíndices que compõem o IGP-DI. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, teve deflação de 1,7% em novembro, ante uma inflação de 0,17% em outubro.



O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, acusou deflação de 0,17% em novembro. Em outubro, houve inflação de 0,48%.



Já o Índice Nacional de Custo da Construção teve uma queda na taxa de inflação, ao passar de 0,35% em outubro para 0,13% em novembro.