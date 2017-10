IGP-DI registra inflação de 0,62% em setembro

A inflação medida pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) ficou em 0,62% em setembro deste ano. A taxa é superior às registradas em agosto deste ano (0,24%) e em setembro do ano passado (0,03%).

Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), apesar do aumento da taxa de inflação mensal em setembro, o IGP-DI acumula deflações (quedas de preço) de 2,03% no ano e de 1,04% no período de 12 meses.

A inflação de setembro foi puxada principalmente pelos preços no atacado, já que o Índice de Preços ao Produtor Amplo teve inflação de 0,97% no mês. O Índice Nacional de Custo da Construção teve alta de preços de apenas 0,06%. Já os preços no varejo, medidos pelo Índice de Preços ao Consumidor, teve deflação de 0,02%.

O IGP-DI de setembro foi calculado com base nos preços coletados entre os dias 1º e 30 do mês de referência.

