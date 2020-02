IGP-DI registra inflação de 0,09% em janeiro

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), teve inflação de 0,09% em janeiro deste ano. A taxa é inferior à registrada em dezembro de 2019 (1,74%), mas superior à observada em janeiro do ano passado (0,07%).

O IGP-DI acumula índice de 7,72% em 12 meses, de acordo com os dados divulgados hoje (7) pela FGV.

A queda da taxa de dezembro para janeiro foi puxada pelos preços no atacado e no varejo. A inflação do Índice de Preços ao Produtor, que mede o atacado, caiu de 2,34% em dezembro para 0,13% em janeiro.

A taxa do Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, recuou de 0,77% para 0,59% no período.

Por outro lado, o Índice Nacional de Custo da Construção teve alta, ao passar de 0,21% em dezembro para 0,38% em janeiro.