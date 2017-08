IGP-10 registra queda de preços de 0,17% em agosto

O Índice Geral de Preços–10 (IGP-10) registrou deflação (queda de preços) de 0,17% em agosto deste ano. A queda de preço foi mais moderada do que a observada em julho, de 0,84%. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), o IGP-10 acumula deflação de 2,41% no ano e 1,69% em 12 meses.

Os preços no atacado, medidos pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo, recuaram 0,42% em agosto. Em julho, a deflação havia sido de 1,32%.

Já os preços no varejo, medidos pelo Índice de Preços ao Consumidor, registraram inflação de 0,34% em agosto, ante uma deflação de 0,17% em junho.

O custo da construção, medido pelo Índice Nacional de Custo da Construção, também registrou inflação (0,27%), mas inferior à observada em julho (0,62%). O IGP-10 é calculado com base em preços coletados entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência.

