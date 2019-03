IGP-10 registra inflação de 1,4% em fevereiro

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) registrou taxa de 1,4% em março deste ano, depois de uma inflação de 0,4% no mês anterior, segundo dados divulgados (15) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado ço, o indicador acumula taxas de 1,54% no ano e de 7,99% em 12 meses.

A alta da taxa para março foi provocada principalmente pelos preços no atacado, medidos pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo, que passou de 0,4% em fevereiro para 1,93% em março.

O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, cresceu de 0,38% em fevereiro para 0,48% em março. Por outro lado, o Índice Nacional de Custo da Construção recuou de 0,41% em fevereiro para 0,07% em março.