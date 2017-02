IGP-10 e dólar trazem viés de baixa para taxas de juros

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta quarta-feira, 15, com viés de baixa, mas renovavam as máximas ao mesmo tempo em que o dólar perdia força tanto no mercado à vista como no futuro. As taxas mais longas passaram a exibir viés de alta.

De positivo nos juros tem a desaceleração do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de fevereiro. O índice subiu 0,14% em fevereiro após alta de 0,88% em janeiro, dentro das projeções dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 0,10% a um avanço de 0,43%, com mediana positiva de 0,25%.

No radar está ainda o projeto que reabre o prazo para adesão ao regime especial de repatriação de recursos do exterior, que pode ser votado nesta quarta-feira, se houver acordo.

Às 9h41, o DI para janeiro de 2018 exibia 10,640%, de 10,650% no ajuste de terça-feira. O DI para janeiro de 2019 estava em 10,09%, na máxima, de 10,10%, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 a 10,28%, na máxima, de 10,25% no ajuste anterior.

