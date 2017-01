IGP-10 de janeiro fica em 0,88% ante alta de 0,20% em dezembro, aponta FGV

A inflação de janeiro medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) subiu 0,88% após alta de 0,20% em dezembro, informou nesta terça-feira, 17, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou dentro das projeções dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam alta de 0,77% a 1,01%, com mediana de 0,92%.

No caso dos três indicadores que compõem o IGP-10 de janeiro, os preços no atacado representados no IPA-10 tiveram alta de 1,08% este mês, após se elevarem 0,22% em dezembro. Os preços ao consumidor medidos no IPC-10 apresentaram avanço de 0,54% em janeiro, após elevação de 0,09% no mês anterior. Já o INCC-10, da construção civil, teve taxa positiva de 0,30%, ante avanço de 0,31% em dezembro.

Até este mês, o indicador acumula alta de 7,15% em 12 meses. O período de coleta de preços para o IGP-10 de janeiro foi do dia 11 de dezembro a 10 de janeiro. Já o IGP-DI, que apurou preços do dia 1º a 31 do mês passado, tinha subido 0,83%.

Os alimentos ajudaram a acelerar a inflação ao consumidor em janeiro no âmbito do IGP-10. Todas as classes de despesas medidas no IPC-10 tiveram taxas de variação maiores, mas o destaque foi o grupo Alimentação, que passou de estabilidade em dezembro (0,00%) para avanço de 0,66% em janeiro. Um dos itens que contribuíram para o movimento foi hortaliças e legumes, que caiu menos

(de -5,91% em dezembro para -1,37% em janeiro).

Os demais resultados foram: Transportes (de 0,19% para 0,90%), Educação, Leitura e Recreação (de 0,93% para 1,65%), Habitação (de -0,36% para -0,20%), Vestuário (de -0,10% para 0,14%), Comunicação (de -0,04% para 0,34%), Despesas Diversas (de 0,54% para 1,10%) e Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,54% para 0,63%).

Houve influência de itens como gasolina (de -0,44% para 2,65%), cursos formais (de 0,00% para 3,03%), condomínio residencial (de -0,99% para -0,47%), acessórios do vestuário (de -1,01% para 0,52%), tarifa de telefone móvel (de 0,03% para 0,39%), cigarros (de 1,11% para 2,16%) e medicamentos em geral (de -0,15% para 0,11%), respectivamente.

IPAs

Os preços dos produtos agrícolas atacadistas medidos pelo IPA agrícola recuaram 1,50% em janeiro, no âmbito do IGP-10. Em dezembro, a queda havia sido de 1,51%.

Já os preços dos produtos industriais no atacado mensurados pelo IPA Industrial subiram 2,10% em janeiro, após uma alta de 0,91% em dezembro, diz a FGV.

Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais tiveram aumento de 0,53% em janeiro, após redução de 0,44% em dezembro.

Os preços dos bens intermediários tiveram alta de 1,24% este mês, depois da redução de 0,19% em dezembro. Os preços das matérias primas brutas apresentaram avanço de 1,55% em janeiro, ante elevação de 1,41% no mês anterior.

