IFC demonstra interesse em financiar vencedor de licitação de trecho do Rodoanel

A Internacional Finance Corporation (IFC) demonstrou interesse em financiar o vencedor da licitação internacional do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas, segundo informa a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). A instituição, que é braço do Banco Mundial, enviou uma carta-compromisso à Giovanni Pengue Filho, diretor-geral da agência reguladora.

"O interesse do IFC em participar da concessão também como eventual financiador sinaliza para o mercado que o projeto tem condições de financiabilidade e que, para bons projetos, não há escassez de recursos como vimos nos resultados dos dois leilões de rodovias paulistas já realizados esse ano", destaca em nota o diretor da Artesp.

O projeto prevê investimentos de R$ 581,5 milhões para a operação do anel viário ao longo dos 30 anos de concessão. O valor mínimo de lance é de R$ 462.367.014.

O leilão está previsto para o dia 10 de janeiro, na sede da B3. Poderão participar da concorrência empresas nacionais, estrangeiras, fundos de investimentos e entidades de previdência complementar - isoladamente ou em consórcio.