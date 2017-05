O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta sexta-feira, 12, em entrevista após reunião de balanço de um ano do governo Michel Temer, que a ideia do Executivo é enviar antes do fim do ano ao Congresso Nacional novos marcos regulatórios da mineração, ambiental e do saneamento.

Segundo ele, cada um desses marcos será enviado após a aprovação das reformas trabalhista e da Previdência.

De acordo com o ministro, os documentos serão enviados separadamente.

