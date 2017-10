Ibovespa tem sessão de recuperação e fecha em alta de 0,51%

Depois de duas sessões de baixas, o Índice Bovespa encontrou espaço para uma recuperação e fechou em alta de 0,51% nesta quarta-feira, 18, aos 76.591,08 pontos. O pregão teve alguns momentos de volatilidade e o indicador chegou a cair levemente no início da tarde, em meio a influências de outros ativos e também dos vencimentos dos mercados futuro e de opções sobre o índice. O volume de negócios somou R$ 9,4 bilhões.

"A bolsa apresentou melhora hoje, corrigindo as baixas recentes. Para mim, o que se viu hoje foi um clássico movimento em busca de pechinchas", disse Raphael Figueredo, sócio e analista da Eleven Financial.

Um exemplo nítido de recuperação de perdas recentes foi o desempenho das ações do setor varejista. Os papéis tiveram ganhos expressivos hoje, depois de terem sido fortemente penalizados por temores da concorrência da Amazon, que iniciou hoje a venda de eletrônicos no Brasil. Entre as ações que compõem o Ibovespa, destacaram-se Lojas Renner ON (4,31%), Pão de Açúcar PN (+3,97%) e Lojas Americanas PN (+2,22%).

O bom desempenho das bolsas americanas e europeias foi pano de fundo importante para a recuperação das ações brasileiras, favorecendo o apetite por ativos de risco. O noticiário político doméstico permaneceu no radar do mercado, mas as movimentações no Congresso pouco influenciaram o ânimo do investidor. Durante todo o dia, seguiu em monitoramento a sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer.

Para Luiz Roberto Monteiro, operador da Renascença Corretora, a votação no Senado que manteve Aécio Neves (PSDB-RJ) no cargo foi fator levemente positivo para o mercado. "A percepção é de que manutenção de Aécio fortalece o presidente Temer, que por sua vez fortalece a expectativa de avanço da reforma da Previdência", disse.

As ações do setor financeiro, bloco de maior peso na composição do Ibovespa, tiveram comportamentos distintos. Enquanto Itaú Unibanco PN teve alta de 0,18%, Bradesco PN caiu 0,44%. O Banco do Brasil, que hoje captou US$ 1 bilhão em bônus de sete anos, teve baixa de 0,35%. A Moody's atribuiu rating Ba2 à emissão.

Entre as ações sensíveis aos preços das commodities, Vale ON caiu 0,95%, em sintonia com a baixa do minério de ferro. Já a alta dos preços do petróleo favoreceu o ganho de 0,19% de Petrobras PN. Já Petrobras ON, preferida dos investidores estrangeiros, ficou estável.