Ibovespa tem novo recorde e alcança 79.752 pontos

O Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 (antiga BM&F Bovespa) bateu novo recorde hoje (15), encerrando o dia em 79.752 pontos. O valor representa alta de 0,51% em relação ao pregão anterior.

A maior pontuação já registrada anteriormente tinha sido de 79.378 pontos, há uma semana, no dia 8 de janeiro.

Desde o dia 2 de janeiro, o indicador vem batendo sua marca histórica. No fechamento do dia 5, a pontuação de 79.071 pontos superou em 0,54% o recorde registrado no dia 4, quando o Ibovespa ficou em 78.647.

Antes dessas semanas de recordes, a maior marca do Ibovespa havia sido alcançada em 13 de outubro de 2017, quando chegou aos 76.989 pontos.