Ibovespa tem leve realização de lucros e cai 0,18%

O Índice Bovespa cedeu a uma leve realização de lucros nesta quinta-feira, 14, e, após três dias consecutivos de ganhos, fechou em baixa de 0,18%, aos 74.656,68 pontos, com R$ 9,26 bilhões em negócios. O dia, de noticiário mais brando, foi marcado pela expectativa da apresentação da denúncia do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer, o que se concretizou no final da tarde.

Em meio ao compasso de espera, acabaram prevalecendo as quedas de Vale, siderúrgicas e do setor financeiro. Desde cedo, pesou sobre as ações da Vale a queda de 3,36% do minério de ferro no mercado à vista chinês, em reação ao resultado da produção industrial chinesa, que ficou aquém do esperado. Ao final do dia, Vale ON, que responde por quase 9% da composição do Ibovespa, recuou 3,31%. Bradespar PN, acionista da mineradora brasileira, caiu 4,07%, maior perda do Ibovespa. As quedas ficaram em linha com as de outras mineradoras no exterior, como BHP e Rio Tinto, ambas com baixas superiores a 3%.

"A bolsa oscilou durante todo o dia em um intervalo pequeno, refletindo alguma cautela antes da apresentação da denúncia de Rodrigo Janot. Durante o dia, a principal dúvida era se a denúncia teria maior embasamento do que a primeira ou uma prova contundente", disse Luiz Roberto Monteiro, operador da Renascença Corretora.

Em meio ao imbróglio envolvendo os seus donos, a ação ordinária da JBS subiu 3,87% e foi a maior alta do Ibovespa. A valorização reflete a expectativa de acionistas de que, com Wesley e Joesley Batista presos, a administração do grupo mude de mãos, numa forma de aumentar o profissionalismo e de alguma forma dissociar a imagem da empresa da dos irmãos Batista.

As ações do setor financeiro tiveram desempenho essencialmente negativo, com poucas exceções. Itaú Unibanco PN, ação de maior peso no Ibovespa (10,9%) recuou 0,23%. As units do Santander perderam 2,29%. Já Banco do Brasil ON subiu 0,09%. Profissionais do mercado ressaltam que as realizações de lucros são mais evidentes nas ações de bancos e da Vale, uma vez que esses papéis registram alta significativa nos últimos meses. No acumulado de 2017, Vale ON tem ganho de 34%, o mesmo porcentual de Bradesco PN, por exemplo.

No último dia 12, o saldo dos investimentos estrangeiros na bolsa ficou positivo em R$ 1,007 bilhão, levando o acumulado do mês para R$ 2,88 bilhões. Com o resultado de hoje, o Ibovespa acumula alta de 5,40% no mês e de 23,96% no ano.

