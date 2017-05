Ibovespa tem dia de recuperação e sobe 1,15%, de volta aos 66 mil pontos

A Bovespa teve nesta terça-feira, 9, um pregão de correções, favorecidas pela recuperação das commodities metálicas no mercado externo e pela tranquilidade na votação dos destaques à reforma da Previdência. Os preços do petróleo voltaram a cair, mas não impediram a recuperação das ações da Petrobras, que se somou aos ganhos das ações da Vale e das mineradoras. Com isso, o Índice Bovespa fechou com alta de 1,15% e retomou o patamar dos 66 mil pontos, perdido na última semana. O volume de negócios com ações na B3 somou R$ 6,6 bilhões, novamente abaixo da média das últimas semanas, sinalizando um mercado ainda de pouco apetite.

Após ter atingido seu menor valor em quatro meses, hoje a cotação do cobre na bolsa de metais de Nova York recuperou parte das perdas e fechou em alta de 0,18%. Os preços do metal contabilizam queda de 4% neste mês, refletindo o aumento dos estoques e os dados econômicos fracos da China, maior consumidora de metais do mundo. Já o minério de ferro subiu 1% no mercado à vista chinês, após cinco dias de queda.

A reação das commodities metálicas abriu espaço para a alta das ações da Vale, que ganharam 1,81% (ON) e 2,26% (PNA). As siderúrgicas acompanharam, tendo como destaque Gerdau PN (+4,13%) e CSN ON (+3,35%). Os papéis da Petrobras avançaram 1,09% (ON) e 0,43% (PN). O setor bancário também contribuiu para os ganhos do dia, mas com menor vigor. Itaú Unibanco PN, ação de maior peso no Ibovespa, subiu 0,26%. Banco do Brasil ON avançou 0,37%.

O noticiário em torno da sessão da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara foi monitorado durante todo o dia e contou como fator positivo. Até o final da tarde, os deputados haviam votado seis destaques, restando ainda quatro. Dos destaques votados até agora, somente um foi aprovado. Apresentado pelo deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), o destaque que teve aval do colegiado mantém a Justiça Estadual apta a julgar ações que envolvem benefícios concedidos por acidente de trabalho.

"A aprovação do texto-base por uma boa folga de votos já indicava que a votação dos destaques seria tranquila. Como não houve surpresa negativa na política, foi mantida a percepção de força do governo, que deu espaço para o avanço das ações", disse um analista.

