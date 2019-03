Ibovespa tem dia de oscilações contidas e fecha em alta de 0,13%

O Índice Bovespa interrompeu nesta quinta-feira, 7, uma sequência de quedas que se estendia por quatro pregões e terminou o dia com ganho tímido, de 0,13%, aos 94.340,17 pontos. O sinal positivo foi determinado na última hora de negociação, após a publicação de posts do presidente Jair Bolsonaro no Twitter, falando sobre a reforma da Previdência. Apesar da falta de novidades nos tuítes, profissionais do mercado afirmaram que o presidente acertou ao voltar a abordar o tema, após as inúmeras críticas a postagens recentes dele.

No exterior, o principal fator de influência sobre os negócios foi negativo, com a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de rever para baixo as expectativas para o crescimento da zona do euro, acenando também com medidas de estímulo econômico. Ao longo da sessão, o euro renovou sucessivas mínimas ante o dólar, que subiu ante a maioria das divisas, incluindo 1,28% ante o real.

Apesar da virada no final do dia, o noticiário doméstico apresentou poucas novidades em relação ao que interessa ao investidor - a reforma da Previdência. Segundo profissionais do mercado, houve ao longo do dia uma sensação de desânimo por parte do investidor, que vê à frente um percurso longo de tramitação da proposta, com riscos de desidratação e de judicialização da matéria.

Bolsonaro disse no Twitter que a aprovação da reforma segue os padrões mundiais e combaterá os privilégios. Ele divulgou vídeo no mesmo tom, no qual afirma que os militares também entrarão na reforma. Segundo o presidente, a reforma também é o primeiro passo para possibilitar outros avanços, como a aprovação de uma reforma tributária e o enxugamento da máquina pública.

"Os tuítes do presidente fizeram parte de uma iniciativa para tentar minimizar os efeitos dos últimos eventos na rede social. Mais cedo ele já havia dito que os militares entrariam na reforma. É um assunto delicado, mas bastante importante. Com os tuítes, ele buscou dar um foco na reforma, o que foi positivo", disse Rafael Bevilacqua, da Levante Ideias de Investimentos.

Na análise por ações, o destaque do dia ficou com os papéis dos bancos, que se recuperaram ao longo da tarde e levaram o Ibovespa ao terreno positivo. Nesse grupo, a maior alta foi de Itaú Unibanco PN, com ganho de 1,38%. A exceção foi Banco do Brasil ON, que perdeu 0,34%. Vale ON, estrela do pregão da quarta-feira, subiu mais 1,69% e também contribuiu para a alta do índice. Já os papéis do setor elétrico tiveram baixa generalizada, com destaque para Eletrobras ON e PNB, que caíram mais de 5,8%. Segundo operadores, as quedas das estatais Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras ON (-0,88%) foram evidência de que a cautela com o cenário político segue firme.