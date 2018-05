Ibovespa tem correção após ganhos da semana e fecha em baixa de 0,75%

Depois de três altas consecutivas, o Índice Bovespa cedeu nesta sexta-feira, 11, a um movimento de realização de lucros moderado e terminou o dia em baixa de 0,75%, aos 85.220,23 pontos. Mesmo com o resultado de hoje, o índice encerrou a semana com ganho acumulado de 2,53%.

Ao longo das últimas sessões, boa parte da alta acumulada veio de ações do setor de commodities, lideradas pelos papéis da Petrobras, que na terça-feira divulgou balanço trimestral com resultados considerados positivos. Além disso, os preços do petróleo avançaram para os maiores valores em três anos e meio nos mercados futuros de Londres e Nova York. Os papéis da petroleira também foram alvo das operações de realização de lucros hoje, que levaram Petrobras PN a terminar o dia em queda de 1,20%, enquanto Petrobras ON avançou 0,38%. A queda dos preços do petróleo favoreceu a correção, principalmente à tarde. No acumulado da semana, a ação ordinária da estatal disparou 21,18% e a preferencial ganhou 14,23%.

Na ponta contrária estiveram as ações do setor financeiro, bloco de maior peso na composição da carteira teórica do Ibovespa e, por isso, em boa medida responsáveis pelo viés negativo do Ibovespa no dia. As explicações para a virada dos papéis para o negativo foram diversas ao longo do dia, levando em conta questões como a proximidade de um provável novo corte de juros e o próprio desinteresse de investidores estrangeiros diante do cenário econômico doméstico, que não deve apresentar novidades após a reunião do Copom. Itaú Unibanco PN teve baixa de 0,84%.

O noticiário corporativo também influenciou os negócios no dia, tendo destaques positivos e negativos. Natura ON, por exemplo, subiu 15,56% e liderou as altas do Ibovespa, refletindo a divulgação de seu balanço trimestral, que mostrou números acima do previsto e gerou mudanças na recomendação de bancos. Na ponta contrária esteve Kroton ON, maior queda da carteira teórica do índice (-15,21%). Os números trimestrais ficaram dentro do esperado, mas alguns aspectos do balanço geraram desconforto, como a queda das margens acima do projetado.