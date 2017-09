Ibovespa tem 5ª queda consecutiva com cautela ante cenários interno e externo

O Índice Bovespa teve nesta quarta-feira, 27, sua quinta sessão consecutiva de queda, na contramão do desempenho positivo das bolsas de Nova York. Mais uma vez, profissionais do mercado apontaram a cautela do investidor com fatores internos e externos para justificar a nova rodada de realizações de lucros. A diferença no pregão desta quarta foi o leilão de quatro usinas da Cemig, que rendeu R$ 12,130 bilhões ao governo e uma boa dose de polêmica, que contribuiu em parte para o viés negativo da bolsa.

O Ibovespa terminou o dia em baixa de 0,70%, aos 73.796,70 pontos, depois de ter oscilado entre a mínima de 73.125 pontos (-1,61%), registrada à tarde, e a máxima de 74.744 pontos (+0,57%), no início dos negócios. A queda do fechamento acabou sendo amenizada pela ampliação da alta das bolsas de Nova York à tarde, em meio ao otimismo com a proposta de reforma tributária do governo Donald Trump. Por outro lado, a alta do dólar e o tom mais "hawkish" (duro) da presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, na véspera, foi apontado como fator de cautela para mercados emergentes.

Outro importante gatilho da realização de lucros, segundo operadores, veio do temor de desdobramentos políticos do leilão das usinas da Cemig. O vice-presidente da Câmara, Fabio Ramalho (PMDB-MG), disse que a equipe econômica do governo desmereceu a bancada mineira no Congresso. Ele acusou o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, de descumprir um acordo firmado com a Cemig para manter a usina de Miranda sob seu controle. Mais cedo, o deputado havia convocado a bancada mineira (53 deputados) a votar contra projetos de interesse do governo.

As quedas do dia foram puxadas principalmente pelos papéis de energia elétrica, petróleo e setor financeiro. Já Vale ON subiu 1,37% e também contribuiu para limitar as perdas do Ibovespa. Segundo operadores, o ganho esteve em sintonia com a alta dos índices futuros de metais na bolsa de Nova York. Este, por sua vez, teria refletido os números do lucro líquido industrial da China, que avançou 24% em agosto ante o mesmo mês do ano passado.

Em cinco quedas consecutivas, o Ibovespa perdeu 2,90%, restando ainda uma valorização acumulada de 4,18% em setembro e de 22,53% em 2017.

