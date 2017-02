Ibovespa sobe 1,89% e encosta nos 68 mil pontos

O otimismo voltou a dar o tom dos negócios na Bovespa nesta quarta-feira, 15, que fechou com alta de 1,89%, aos 67.975,58 pontos, seu maior patamar desde 14 de março de 2012. Uma conjunção de fatores foi apontada para justificar as ordens de compra que sustentaram o Ibovespa desde a abertura dos negócios, chegando a superar pontualmente patamar dos 68 mil pontos. Do lado doméstico, contribuíram a inflação em desaceleração e a percepção de maior estabilidade do governo Michel Temer. No cenário internacional, o bom desempenho das bolsas na Europa e Estados Unidos alimentou o apetite a risco dos investidores estrangeiros.

"Notícias como a confirmação da nomeação de Moreira Franco e até a liberação de recursos do FGTS contribuíram para manter o bom humor do mercado, somando-se à expectativa de queda da inflação e avanço de reformas", disse Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença Corretora. "Mas as variáveis do cenário político mudam muito rápido, o que exige cautela da parte do investidor. Com isso, o mercado opera observando o noticiário do dia-a-dia", ponderou.

Para William Castro Alves, diretor da Valor Gestora de Recursos, a alta da bolsa mostrou que o investidor buscou ações de boa qualidade, não tanto ligadas a commodities, mas a fundamentos. Com isso, bons papéis do setor financeiro, rodovias, saneamento e imobiliário se destacaram. "A baixa volatilidade mostrada pelo VIX (índice de volatilidade dos EUA) no longo prazo e a elevada liquidez internacional tornam o ambiente mais favorável ao risco. A aversão diminui", disse.

Ao final do dia, Vale ON e PNA recuaram 1,69% e 0,99%, respectivamente. Petrobras ON e PN subiram 0,30% e 0,13%. Santander Unit subiu 4,23% e Itaú Unibanco PN, 4,20%. Entre as ações do Ibovespa, a maior alta foi de Cemig PN, com 6,93%. Já a maior baixa foi de Lojas Americans PN, que perdeu 3,57%.

