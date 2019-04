Ibovespa sobe 1,78% na semana com melhora de percepção com Previdência

A combinação entre fatores positivos dos cenários interno e externo deu condições para que o Índice Bovespa tivesse novo pregão de alta nesta sexta-feira, 5, voltando a superar o patamar dos 97 mil pontos. Os esforços do governo em melhorar a articulação política em torno da reforma da Previdência continuaram a fazer efeito nos negócios, embora o temor de novos ruídos políticos não tenha se dissipado totalmente. No exterior, o apetite por risco manteve bolsas de valores em alta nos Estados Unidos e Europa, o que favoreceu também os mercados emergentes, como o brasileiro.

O Ibovespa chegou a enfrentar alguma instabilidade pela manhã, mas consolidou o viés positivo ainda na primeira etapa dos negócios. Ao final do pregão, marcou 97.108,17 pontos, com alta de 0,83%. Os negócios somaram R$ 12,2 bilhões. Com o resultado desta sexta, o índice encerrou a semana com ganho de 1,78%, obtido graças ao arrefecimento da crise política que havia se instalado em fevereiro, que permitiu a melhora da confiança do investidor.

"Se por um lado ficou clara a falta de apoio ao governo na CCJ (na audiência com Paulo Guedes), por outro, houve melhora na articulação do governo. Essa melhora foi fruto da crise política, que acabou por elevar a curva de aprendizado do governo", disse Carlos Thadeu de Freitas Gomes Filho, economista-chefe da Ativa Investimentos.

Para Freitas Gomes, a cautela que permanece ante o risco de novos ruídos na política é o que impede o Ibovespa de superar a resistência psicológica dos 100 mil pontos ou dos múltiplos aquém do esperado. "Essa cautela impede o Ibovespa de marcar o seu valor justo, uma vez que o temor de novas crises faz o investidor deixar algum prêmio", disse.

Entre as ações que fazem parte da carteira do Ibovespa, o destaque ficou mais uma vez com os papéis da Petrobras. Embaladas pelos ganhos do petróleo, os papéis também reagiram ao noticiário corporativo. No final da tarde, a estatal confirmou que a Engie venceu a disputa para comprar 90% da Transportadora Associada de Gás (TAG). O fundo canadense Caisse de Depot e Placement du Quebec (CDPQ) é sócio da Engie no negócio de US$ 8,6 bilhões. Ao final do pregão Petrobras ON e PN tiveram ganhos de 2,23% e 1,09%, nesta ordem.

A semana será de agenda extensa e terá entre os destaques a prometida apresentação do parecer do relator Marcelo Freitas (PSL-MG), prevista para terça-feira (9). Parecer será apresentado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara, que avalia a admissibilidade constitucional da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Previdência. A votação do parecer está prevista para o dia 17. Nos próximos dias, o presidente Jair Bolsonaro deve dar continuidade aos encontros com líderes partidários, em busca de apoio para a matéria.