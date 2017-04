Ibovespa sobe 0,35% em dia de negócios reduzidos

O Índice Bovespa teve um pregão positivo nesta segunda-feira, 3, mas com fôlego insuficiente para ingressar mais firmemente em um movimento de alta. Ao final do dia, terminou em 65.211,47 pontos, com alta de 0,35%. Os negócios na bolsa totalizaram R$ 6,4 bilhões, valor inferior à média diária de março, de R$ 8,2 bilhões.

A tímida alta do dia foi garantida pelo bom desempenho das ações do setor financeiro, que avançaram moderadamente, num movimento atribuído à recuperação de baixas recentes. Itaú Unibanco, ação de maior peso na carteira do Ibovespa, subiu 1,66%. Os papéis da Petrobras se descolaram das baixas dos preços do petróleo no mercado internacional e também avançaram. Petrobras ON subiu 1,12% e Petrobras PN ganhou 1,24%

Já as ações da Vale caíram durante todo o dia, em sintonia com a queda dos preços do minério de ferro no mercado chinês, que também influenciou outras mineradoras pelo mundo, como a BHP e a Rio Tinto. Vale ON e PNA terminaram o dia com perdas de 0,94% e 0,82%, respectivamente.

O Ibovespa chegou a cair pontualmente no final da manhã (até -0,32%), influenciado pelo desempenho negativo das bolsas em Nova York e na Europa, que repercutiam o atentado terrorista em São Petersburgo, na Rússia, que deixou 11 mortos e dezenas de feridos. No restante do dia, o noticiário interno e externo foi escasso.

No cenário externo, as atenções nesta semana estão concentradas em indicadores diretos ou indiretos da política monetária norte-americana. A ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, na quarta-feira, e o relatório de empregos "payroll", na sexta, serão termômetros que poderão indicar o ritmo que a autoridade monetária dos EUA pretende dar ao ciclo de aperto monetário.

Veja Também

Comentários