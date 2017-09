Ibovespa sobe 0,31%, renova recorde e já testa os 76 mil pontos

O Índice Bovespa renovou seu recorde histórico nesta segunda-feira, 18, e atingiu pela primeira vez no intraday o patamar dos 76 mil pontos. Em um dia de noticiário doméstico brando, a subida das bolsas de Nova York para novos patamares recordes acabou por dar impulso às ações brasileiras, mesmo que moderado. O Ibovespa terminou o dia em 75.990,40 pontos, em alta de 0,31%, depois de ter atingido a máxima de 76.403,57 pontos (+0,85%).

"O Ibovespa está bastante esticado, mas vem absorvendo realizações de lucros pontuais que ocorrem durante o pregão. Na prática, o investidor quer recolher parte dos lucros, mas se sente desestimulado quando olha as bolsas de Nova York em alta e o cenário doméstico sem grandes riscos", disse Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença Corretora.

Monteiro e outros profissionais ouvidos pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, observam que a bolsa está em um momento de grande popularidade, devido aos sucessivos recordes que vem batendo. Para eles, a grande repercussão dos bons resultados tende a trazer para o mercado um contingente de investidores pessoa física interessados em aproveitar o bom momento. Em geral, momentos como esse costumam ser a "senha" para correções na bolsa. "Desta vez, não se sabe se é isso o que vai acontecer, uma vez que o cenário interno não mostra grandes riscos", disse um profissional.

A alta do dia foi possível graças à valorização das ações do setor financeiro, que operou majoritariamente em terreno positivo. Itaú Unibanco PN, ação mais importante do Ibovespa, subiu 0,71%, enquanto Banco do Brasil ON ganhou 1,38%.

A expectativa otimista para a economia e para os setores de mineração e siderurgia levaram Vale ON a uma alta de 1,33%, que contribuiu para alavancar papéis como CSN ON (+3,41%) e Gerdau PN (+0,82%). Usiminas PNA subiu 7,14% e foi a maior alta entre as ações que integram o Ibovespa, refletindo particular otimismo dos investidores com a empresa, que passa por processo de reestruturação.

Na ponta contrária esteve JBS ON, liderando as perdas do índice com -3,95%. A queda interrompeu uma sequência de três altas consecutivas e refletiu a decisão do Conselho de Administração da empresa de escolher José Batista Sobrinho como presidente do grupo, em substituição ao seu filho Wesley, preso na semana passada acusado de atuar no mercado com insider information.

