Ibovespa segue bolsas no exterior e fecha em alta de 3,27%

Na volta do carnaval, o Ibovespa teve um dia de correção espelhando o bom andamento dos mercados acionários no exterior, a alta das ADRs em Wall Street e a escalada do preço das commodities pelas perspectivas de crescimento global mais forte. Isso, em meio aos ajustes técnicos ocasionados pelo vencimento de opções sobre o índice. O índice fechou em alta de 3,27%, aos 83.542,84 pontos. O giro financeiro ficou em R$ 11,2 bilhões.

O Dow Jones Brasil ADR - conhecido como Brasil Titans -, que reúne as 20 ações mais líquidas da carteira teórica do Ibovespa, subiu 1,40% na segunda-feira, 0,59% na terça e, até às 17h30, avançava 3,10%.

Por aqui, as blue chips se valorizaram fortemente, em especial as do setor financeiro e da Vale - influenciada pela trajetória de sua ADR em Nova York, pela elevação do minério de ferro na China em um movimento que ainda impulsionou a alta das empresas correlatas do setor de siderurgia. Vale ON fechou valorizada em 5,98%, a R$ 44,51.

A correção ocorre em contexto ainda incerto, uma vez que, para Shin Lai, estrategista da Upside Investor, o mercado não precificou totalmente a dimensão do aperto monetário que será promovido pelo Federal Reserve (Fed). Dados divulgados nesta quarta ajudam nas dispersões de opiniões. Se por um lado espera-se mais inflação, por outro, vendas no varejo decepcionaram. "Podemos esperar novas quedas nos mercados acionários de NY", prevê.

Mas nesta quarta, segundo Lai, dados sobre o fortalecimento da economia global, como da zona do euro, onde o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,6% no quarto trimestre de 2017 ante os três meses anteriores e teve expansão anual de 2,7% no mesmo período, ajudam a dar um impulso nas commodities. O preço do petróleo no mercado internacional ajudou a impulsionar as ações da Petrobras que fecharam em alta de 1,44% (ON) e 2,56% (PN).

De acordo com um operador, influenciou parte da correção nesta quarta do Ibovespa o vencimento de opções sobre o índice. Segundo ele, os investidores estrangeiros, que dominaram as negociações no mês passado, fizeram força para levar o índice mais próximo das máximas.