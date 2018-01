Ibovespa recua com realização após 11 altas seguidas

A Bovespa começou o pregão oscilando entre os terrenos negativos e positivos e rondava a estabilidade, com viés de baixa, enquanto as bolsas internacionais avançam na manhã desta terça-feira, 9. De qualquer forma, segundo operadores, a perspectiva ainda é positiva para o índice à vista, que, amparado pelos mercados acionários internacionais, tem como objetivo o patamar inédito dos 80 mil pontos conforme analistas gráficos

Às 10h35, o Ibovespa caía 0,14%, aos 79.270 pontos, após ter fechado em alta por 11 pregões consecutivos, acumulando valorização de 9,22%.

"A Bovespa está tendo uma realização pequena perto do quanto já subiu. Mas o que vemos no geral é um cenário de acomodação, mas a tendência ainda é de melhora, que pode ser bem forte se Lula perder no dia 24", avalia Paulo Petrassi, sócio-gestor da Leme Investimentos.