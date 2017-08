Ibovespa recua 0,08% com leve correção e encerra semana com ganho de 3,43%

O Índice Bovespa teve nesta sexta-feira, 25, uma sessão de leve realização de lucros, que em nada comprometeu o bom desempenho do mercado de ações no acumulado da semana. O índice terminou o dia praticamente estável, em baixa de 0,08% (71.073,65 pontos), depois de ter oscilado entre a máxima de 0,52% e a mínima de -0,47%. O otimismo com o cenário doméstico mais favorável levou o indicador a terminar a semana com ganho acumulado de 3,43%, computando 7,82% em agosto.

É consenso entre profissionais do mercado que o rali desta semana deixou o Ibovespa "esticado", o que deve favorecer novas correções no curto prazo, sem prejuízo da tendência de alta ainda apontada por diversas análises gráficas e fundamentalistas. As notícias de um pacote de 57 privatizações, que inclui Eletrobras, Congonhas e Casa da Moeda, levaram o índice a saltar do patamar dos 68 mil pontos para o dos 71 mil pontos nos últimos dias.

O cenário externo também contribuiu. De acordo com operadores, o bom desempenho das bolsas norte-americanas, a alta do petróleo e principalmente o discurso do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, contribuíram para limitar as quedas do Ibovespa no pregão de hoje. Draghi concentrou sua fala no ataque a políticas protecionistas e não abordou questões de política monetária da zona do euro, possibilidade que gerava alguma cautela nos mercados de renda variável.

A leve baixa do dia foi comandada por ações do setor financeiro, que estiveram entre as ações que melhor refletiram a melhora de percepção do investidor ao longo da semana. Banco do Brasil ON teve queda de 0,37% no dia, mas encerrou a semana com alta de 5,79%. Itaú Unibanco PN perdeu 0,29% na sessão de hoje e terminou a semana com ganho de 3,03%.

Por outro lado, as ações da Petrobras acompanharam a valorização do petróleo e subiram 0,56% (ON) e 0,58% (PN). Ações de setores tidos como promissores no curto e médio prazo também seguiram em rota de alta. Foi o caso de Suzano PN (+3,80%) e Fibria ON (+2,21%), beneficiadas pela expectativa positiva para o setor e papel e celulose. JBS ON subiu 5,34% e foi a maior alta do Ibovespa, depois do acordo de leniência firmado entre o Ministério Público Federal e o grupo J&F, homologado ontem.

"Muitos acham que a economia já saiu do fundo do poço e que boa parte da crise política já foi superada. Além disso, lá fora o ambiente continua positivo, com liquidez abundante e bolsas renovando recordes históricos", disse Leandro Martins, analista da Nova Futura corretora, para justificar a pouca disposição do investidor em ingressar em um movimento mais forte de realização de lucros.

Veja Também

Comentários