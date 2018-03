Ibovespa fecha na mínima, aos 85.653,01 pontos, em queda de 0,43%

A despeito de operar em alta desde a abertura do pregão, indicando um ambiente de menor aversão ao risco, o Ibovespa inverteu a mão e registrou sucessivas mínimas na última hora da sessão de negócios desta terça-feira,6, deixando para trás o patamar dos 86 mil pontos. O índice à vista fechou em baixa de 0,43%, na mínima, aos 85.653,01 pontos, com giro financeiro de R$ 10,97 bilhões.

A queda no final do dia foi ditada por uma forte correção nas blue chips, levando o índice à vista descolar totalmente de seus pares em Nova York, que fecharam em terreno positivo. "Graficamente, há um intervalo entre 83.800 pontos e 86.300 pontos e, sem algo que dê tração, o mercado fica 'sambando' nesse intervalo", disse Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença Corretora.

Se por um lado no pregão de hoje houve redução da instabilidade causada pelas notícias dos últimos dias, que arrastaram para baixo ações dos setores de carne e siderurgia, por outro, pesaram o recuo das empresas ligadas às commodities. O arrefecimento das cotações do petróleo influenciaram negativamente os papéis da petroleira estatal enquanto a Vale seguiu em linha com a desvalorização do minério de ferro no porto de Qingdao, na China.

De acordo com analistas, a sessão de negócios na Bolsa hoje ocorreu em um ambiente melhor pautado pela a mudança de tom do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a sobretaxa do aço e do alumínio. "Isso amenizou as preocupações sobre uma guerra comercial tamanha que tivesse impacto direto sobre o crescimento econômico global - um dos fundamentos que vêm sustentando o apetite por risco", disse Vitor Suzaki, analista da Lerosa Investimentos.

A agência de classificação de risco Fitch avaliou em relatório publicado hoje que o plano de Trump, de impor tarifas de importação de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio poderia aumentar os riscos para o crescimento global se resultar em medidas de retaliação por outros países.

Hoje, nem mesmo o julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mexeu com o humor dos investidores. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, por unanimidade, o pedido. "Não houve nada relevante que pudesse fazer preço nesse sentido", observou Shin Lai, analista da Upside Investor Research.