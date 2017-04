Ibovespa fecha em baixa de 0,29% com perdas de ações de commodities

Guiada por diferentes influências, a Bovespa teve um desempenho majoritariamente negativo nesta quinta-feira, 27, comandado por ações ligadas a commodities. Resultados corporativos, oscilações internacionais e cenário político doméstico foram algumas das variáveis do dia. Também não fugiram da atenção dos investidores os movimentos de greve e manifestações populares previstos para esta sexta-feira, embora em segundo plano. Após alternar movimentos de alta e baixa, o Índice Bovespa terminou o dia aos 64.676,55 pontos, com queda de 0,29%. Os negócios somaram R$ 7,75 bilhões.

Principal expectativa na véspera, a aprovação da reforma trabalhista no plenário da Câmara foi recebida com alívio, mas sem dissipar totalmente as preocupações. O placar de 296 votos a favor e 177 contra foi recebido como um resultado "razoável", uma vez que não chegou a ficar distante dos 300 considerados como mínimo desejável. Por outro lado, não eliminou a percepção de que o governo Michel Temer ainda pode enfrentar dificuldades na reforma da Previdência, cuja retomada da tramitação ainda é objeto de pressões.

Para a greve geral convocada para amanhã, com expectativa de atos de protesto contra as reformas ao longo do fim de semana prolongado, o sentimento no mercado era de "esperar para ver o alcance". A leitura é de que o tamanho da adesão aos movimentos será diretamente proporcional à pressão sobre políticos que estão atentos às eleições de 2018.

O balanço financeiro considerado forte no primeiro trimestre não foi suficiente para garantir alta às ações da Vale, que acabaram sendo arrastadas pelas quedas de outras mineradoras pelo mundo. Vale ON e PNA perderam 3,25% e 4,33%, respectivamente. O setor de siderurgia acompanhou o movimento teve como destaques CSN ON (-4,28%) e Usiminas PNA (-2,81%). Já a queda dos preços do petróleo foi determinante para as perdas das ações da Petrobras, que foram de 1,53% (ON) e 1,93% (PN).

O contraponto ficou com os papéis do setor financeiro, que operaram em alta, limitando as perdas provocadas por outras ações. Operadores apontaram a boa recepção do mercado aos balanços corporativos divulgados entre ontem e hoje como fator de alta. Bradesco PN terminou o dia em alta de 2,92%. Banco do Brasil ON avançou 1,4% e Itaú Unibanco PN, 0,57%.

Veja Também

Comentários