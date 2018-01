Ibovespa fecha em alta de 1,49% com commodities e bom humor no exterior

O Ibovespa operou nesta quinta-feira, 11, ao sabor da valorização das commodities e o bom humor que se seguiu desde a manhã nos mercados internacionais. Após dois dias consecutivos de realização de lucros, o índice à vista retornou à trajetória de alta, conseguindo retomar os 79 mil pontos, ainda que em uma pontuação abaixo do recorde histórico apurado na segunda-feira (79.378,53 pontos).

O pregão no mercado acionário brasileiro encerrou com o índice da principal carteira teórica apontando ganhos de 1,49%, aos 79.365,43 pontos. O volume financeiro, de R$ 8,70 bilhões, foi superior ao registrado na quarta-feira e é considerado alto para os meses de janeiro.

"As quedas dos dois dias anteriores foram um soluço no apetite por risco, que deve continuar alto", disse Cleber Alessie Machado, da corretora Hcommcor.

O enfraquecimento do dólar ante divisas, principalmente de países emergentes, e perspectivas sobre a expansão econômica na China contribuíram para a força de commodities de uma maneira geral.

"A percepção de melhora da economia global fortalece a valorização de commodities de metais e de energia. E a bolsa do Brasil acaba se beneficiando muito disso", disse Raphael Figueredo, analista e sócio da Eleven Financial.

Lá fora, a cotação dos contratos futuros de petróleo em Londres bateu os US$ 70 por barril no meio da tarde. Teve efeito direto nas ações da Petrobras que iniciaram um rali, levando a uma valorização do papel para perto de 3%. Os investidores também consideram a melhora da gestão da petroleira. A sessão encerrou com as ações ON ganhando 2,47% e PN, 2,68%.

A Vale ON, por sua vez, também subiu (1,95%) refletindo o preço do minério de ferro à vista no porto de Qingdao, na China, em alta de 0,98%. "Não apenas Vale e Petrobras, mas outras empresas correlatas, como do setor siderúrgico, e relacionadas às commodities se beneficiaram hoje (quarta)", disse Figueredo.

O bloco do setor financeiro também ganhou destaque nesse pregão, com Banco do Brasil ON subindo quase 2,28%. No ano, os ganhos com estes papéis chegam a 7%.