Ibovespa fecha em alta de 0,94%, acima dos 73 mil pontos

O Índice Bovespa apoiou-se em aspectos positivos dos cenários interno e externo e subiu 0,94% nesta quarta-feira, 20, aos 73.367,03 pontos. A redução da alíquota do depósito compulsório impulsionou as ações de bancos, enquanto a expectativa de aquecimento econômico nos EUA, a partir da reforma tributária, favoreceu papéis de siderurgia, mineração e energia em todos os mercados. Apesar do viés positivo durante todo o dia, o volume de negócios voltou a ficar abaixo da média e somou R$ 6,5 bilhões.

O noticiário da tarde foi monitorado de perto, mas teve pouca influência sobre os negócios na bolsa. Conforme o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, havia antecipado, o Ministério do Planejamento anunciou a liberação de R$ 5,003 bilhões no Orçamento deste ano, de um total de R$ 24,6 bilhões que ainda estavam bloqueados. Em meio à negociação da reforma da Previdência, a liberação de verba no Orçamento automaticamente eleva o limite para o empenho de emendas parlamentares.

Outro destaque do período da tarde foi a notícia de que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, concederá entrevista coletiva amanhã, a partir das 12h30, na sede do PSD, partido ao qual o ministro é filiado. Segundo o partido, Meirelles falará sobre temas diversos, principalmente relacionados à política. No mesmo dia, o PSD exibirá sua propaganda partidária na cadeia de rádio e TV. O ministro, possível candidato do partido à presidência, será a estrela do programa.

O viés de alta na bolsa foi determinado desde a abertura, conforme os investidores repercutiam o noticiário recente. A liberação de R$ 6,5 bilhões em depósitos compulsórios manteve as ações do setor financeiro em alta durante todo o dia, com expectativa de impacto no crédito e no aquecimento econômico. Bradesco ON fechou em alta de 0,93% e Itaú Unibanco PN ganhou 0,37%.

Nos Estados Unidos, a influência positiva foi mantida mesmo depois que os índices de Nova York, perderam fôlego e anularam os ganhos da abertura. Isso porque as ações dos setores de siderurgia e mineração mantiveram alta, devido à expectativa de incentivo à economia norte-americana. Assim, ações como Vale ON (+3,43%), Usiminas PNA (+4,53%) e CSN ON (+4,99%) também foram beneficiadas. O mesmo aconteceu com as ações do setor de energia, que favoreceram os ganhos dos papéis da brasileira Petrobras, que subiram 1,27% (ON) e 0,66% (PN).