Ibovespa fecha 10º pregão consecutivo em alta, com ganho de 0,54%

Em uma espécie de continuidade do rali iniciado nas últimas semanas de 2017, o Ibovespa fechou nesta sexta-feira, 5, o 10º pregão consecutivo em alta, chegando aos 79 mil pontos.

O principal índice da Bolsa brasileira encerrou com valorização de 0,54%, aos 79.071,46 pontos. O giro financeiro do dia ficou em R$ 8,10 bilhões.

No período, acumula ganhos de 8,79%. A última vez em que essa sequência ocorreu foi em julho de 2016, quando apurou 9,37%.

"Com o décimo dia de alta, o que não é comum, o fôlego está acabando", afirmou Hersz Ferman, economista da Elite Corretora.

De fato, na primeira etapa da sessão desta sexta, o Ibovespa ensaiou um movimento de realização de ganhos que não se sustentou. As blue chips do setor bancário ajudaram a puxar o índice para baixo, mas, na parte da tarde, reverteram a tendência. Nos quatro primeiros dias de janeiro, os papéis Itaú Unibanco PN acumulam ganhos de 6,26%, Branco do Brasil, 5,81%, e Bradesco PN, 4,95%.

O sinal negativo do índice à vista predominou da abertura ao meio do dia e foi se aplacando, aos poucos e, segundo analistas, após a divulgação dos dados mais fracos do mercado de trabalho dos Estados Unidos, cuja criação de vagas veio bem abaixo das projeções.

"Diante desses dados, subentende-se que o Federal Reserve não deve aumentar os juros no curto prazo. A notícia é boa para os emergentes porque indica que a liquidez mundial deve seguir por mais algum tempo", ressalta Ariovaldo dos Santos, gerente da mesa de renda variável da H.Commcor.

A notícia, de acordo com Santos e Ferman, encontrou cenário positivo para manter o apetite por risco por aqui, uma vez que, os indicadores econômicos brasileiros que têm sido divulgados apontam para a retomada da economia.

De acordo com o economista da Elite Corretora, esse momento cíclico é positivo, indicando a chegada de círculo virtuoso, que traz melhores perspectivas para as empresas, entrada de capital no Brasil e ajuda a potencializar os ganhos no mercado acionário.