Ibovespa encerra o pregão em queda de 1,82%, aos 85.353,59 pontos

O Ibovespa acelerou o ritmo de queda na última hora do pregão desta quarta-feira, 28, largando de vez o patamar dos 86 mil pontos em torno do qual ficou oscilando na maior parte da sessão de negócios. O movimento espelhou o mau humor vindo de seus pares em Wall Street, cujos índices foram pressionados pelo sentimento de cautela dos investidores diante da divulgação, nesta sexta-feira, de dados sobre gastos de consumo e mais um depoimento do novo presidente dos Estados Unidos, Jerome Powell.

O índice à vista encerrou em baixa de 1,82%, aos 85.353,59 pontos. Com as perdas de hoje, o Ibovespa ainda encerrou fevereiro com uma valorização de 0,52% e acumula alta de 11,72% em 2018. Em todo ano passado, o porcentual de valorização foi de 26,8%.

Na maior parte do dia, as commodities ditaram o movimento de perdas lá fora com influência no mercado acionário doméstico. O recuo tanto do minério de ferro quanto do petróleo infringiu perdas para os papéis de empresas correlatas.

O minério de ferro, com o preço recuando mais para perto dos US$ 76 a tonelada no porto de Qingdao, na China, arrastou as principais mineradoras em Londres e, por aqui, a Vale. Os papéis da mineradora brasileira, em baixa durante todo o dia, aceleraram a queda quase no fim do pregão em meio a notícias de que a companhia prepara uma oferta subsequente (follow on) para a venda da fatia que o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, Previ, detém na empresa.

"Hoje foi aquele dia sem agenda relevante do ponto de vista nacional e quem vem, de fato, puxando o mercado são os ativos como da Vale, que seguiu as mineradoras lá fora", notou Roberto Indech, analista-chefe da Rico Corretora.

No meio do dia as cotações do petróleo aprofundaram perdas amparadas nos dados do relatório de estoques da commodity, de gasolina e a produção do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) nos Estados Unidos, que aumentaram acima da previsão dos analistas. Única das blue chips em alta desde o início do pregão, naquele momento, as ações da Petrobras passaram a operar no negativo e ajudaram, juntamente com o setor financeiro, a ampliar as perdas do Ibovespa.