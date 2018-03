Ibovespa encerra em alta de 0,30%, influenciado pelas ações da Petrobras

O Ibovespa fechou o pregão desta segunda-feira, 5, em leve alta, tendo sido bastante influenciado pelo preço do petróleo que impulsionou as ações da Petrobras, mas sem conseguir pegar tração de seus pares em Nova York, que encerraram o dia de negócios subindo mais de 1%. Puxou para baixo a força vendedora de ações das empresas dos setores de carne e de siderurgia - que, em conjunto, têm peso significativo dentro da carteira teórica.

O índice à vista só teve fôlego para galgar os 86 mil pontos na reta final da sessão, terminando aos 86.022,82 pontos (+0,30%). O giro financeiro foi de R$ 10 bilhões. As ações ON e PN da Petrobras disparam e encerraram em alta de 2,85% e 2,84%, respectivamente.

Os papéis da BRF, alvo da nova fase da operação Carne Fraca, deflagrada pela Política Federal hoje, foram penalizados caindo perto de 20%. As ações das outras companhias do setor foram contaminadas, principalmente depois de a Comissão Europeia ter deixada aberta a possibilidade de haver medidas restritivas contra os produtos brasileiros. Isso porque, segundo as investigações, Pedro de Andrade Faria, ex-presidente da BRF, sabia de falsidade ideológica e possíveis problemas sanitários na venda dos produtos. Ele teria omitido dados do Ministério da Agricultura e ordenou ocultação de ilícitos.

Também pesou sobre o índice à vista o conjunto de ações das siderúrgicas, como CSN e Usiminas, que seguiram em queda com os investidores imprimindo sentimento de cautela na semana na qual está sendo esperado o anúncio oficial pelo governo dos Estados Unidos da sobretaxa para a importação de aço e alumínio.

"Essa questão da sobretaxa e a possibilidade de uma guerra comercial continuam fazendo bastante preço hoje, mesmo depois de ter o cenário meio drástico na sexta", afirma Rodrigo Martins, da AQ3 Asset Management, para quem a cautela está também ligada à incerteza de como e quando essa taxação vai afetar o mercado realmente.