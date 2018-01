Ibovespa chega a 81.675 pontos e bate novo recorde

O Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, bateu hoje (22) novo recorde. O índice encerrou o dia em 81.675 pontos, uma elevação de 0,56% em relação ao pregão da última sexta-feira (19), quando o Ibovespa atingiu 81.219 pontos. Essa é a décima vez que o recorde é quebrado desde o início do ano.

As ações que mais se valorizaram no pregão de hoje foram as Eletrobras ON (7,23%), Eletrobras PNB (42,5%), e Viavarejo UNT (3,15%). As maiores quedas foram registradas pela Localiza ON (-1,96%), CCR ON (-1,69%) e BRF ON (-1,68%).