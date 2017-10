Ibovespa cai mais 0,66% no dia e termina outubro estável

O ceticismo dos investidores em torno das chances de avanço do governo na reforma da Previdência voltou a dar o tom dos negócios no mercado de ações, impondo um novo pregão queda do Ibovespa nesta terça-feira, 31. O índice, que na véspera já havia perdido 1,55% de seu valor, hoje recuou mais 0,66%, aos 74.308,49 pontos. Segundo profissionais do mercado, a baixa foi limitada por alguns fatores, como o noticiário mais ameno, a alta das bolsas de Nova York e até a ação de gestores empenhados em impedir um desempenho negativo do Ibovespa no acumulado de outubro. Num mês marcado pela inversão do fluxo de recursos externos, o índice ficou praticamente estável (+0,02%).

As quedas mais significativas foram das ações do setor financeiro, sensíveis ao risco político e símbolos de liquidez. Entre os destaques nesse bloco esteve Itaú Unibanco PN, que caiu 2,46%, apesar de o balanço trimestral da instituição ter sido considerado essencialmente positivo. Bradesco PN caiu 1,34%, com o investidor à espera do resultado trimestral da instituição, a ser divulgado ainda nesta terça.

"Outubro foi um mês bastante complicado, com diversos fatores externos que afetaram as economias emergentes. Mas também há a constatação de que temos apenas mais quatro semanas de Congresso Nacional e muitas coisas a serem feitas nesse período", disse Alvaro Bandeira, economista da Modalmais.

Bandeira acredita que a tendência primária do Ibovespa ainda seja de alta, mas ressalva que o governo precisa conseguir avançar de alguma maneira na agenda de reformas este ano para reduzir o pessimismo do mercado.

Apesar da alta das bolsas americanas, o quadro internacional seguiu como outro fator de cautela, principalmente para o mercado emergente. A queda do índice de gerentes de compras (PMI) industrial da China de 52,4 para 51,6 entre setembro e outubro indicou manutenção da expansão da atividade econômica no país, mas num ritmo menos acelerado. O dado, divulgado pelo Escritório Nacional de Estatísticas da China, derrubou os preços das commodities metálicas, com as dúvidas quanto ao ritmo da economia local. As ações ordinárias da Vale terminaram o dia em baixa de 0,77%. Já os papéis da Petrobras seguiram sinais diferentes. Petro ON subiu 0,40% e Petro PN recuou 0,06%.

De acordo com os dados da B3, o saldo de investimentos estrangeiros no segmento Bovespa ficou negativo em R$ 274,9 milhões na última sexta-feira (27). Com isso, o acumulado de outubro até essa data está negativo em R$ 902,6 milhões. Em 2017, o saldo é positivo em R$ 13,8 bilhões. Em setembro, a bolsa registrou ingresso de R$ 3,8 bilhões.