Ibovespa cai 0,28% com correção e acumula baixa de 0,48% na semana

Em um pregão bastante semelhante ao do dia anterior, o Índice Bovespa acompanhou nesta sexta-feira, 22, o desempenho negativo das bolsas de Nova York e teve uma sessão de leve realização de lucros, fechando em baixa de 0,28%, aos 75.389,75 pontos. As oscilações mais fracas ao longo da semana mostraram nítida desaceleração do ímpeto comprador do mercado de ações na comparação com as semanas anteriores. O Ibovespa encerrou o período com baixa acumulada de 0,48%, depois de ter emplacado oito semanas consecutivas de ganhos, com os quais subiu mais de 17%. Em setembro, o índice acumulada alta de 6,43%.

O dia foi de noticiário mais esparso, como é comum às sextas-feiras. No pano de fundo continuaram as preocupações com a tensão geopolítica envolvendo Estados Unidos e Coreia do Norte e, internamente, a expectativa em torno dos desdobramentos da segunda denúncia de corrupção contra o presidente Michel Temer. Por outro lado, ainda repercutem positivamente os dados que apontam para recuperação econômica, desaceleração da inflação e juros em queda.

"Depois do otimismo das últimas semanas, o mercado agora trabalha em compasso de espera. A nova intensificação da tensão geopolítica, as eleições na Alemanha e a nova denúncia contra Michel Temer foram alguns dos fatores que levaram os investidores a realizar lucros", disse Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença Corretora.

Na análise por ações, a queda de hoje voltou a ser comandada pelas ações de mineração e siderurgia, mais uma vez influenciadas pela desvalorização dos preços do minério de ferro na China. A commodity caiu mais 3,83% hoje (porto de Qingdao), em meio a temores de desaceleração da economia chinesa e redução da demanda pelo insumo. Vale ON fechou em queda de 1,85%, CSN ON caiu 5,08% e Gerdau PN cedeu 2,08%. As quedas expressivas do minério ao longo da semana geraram forte correção nesses papéis, que acumularam no período perdas de 5,59%, 10,41% e 6,99%, respectivamente.

Já as ações da Petrobras terminaram o dia com ganhos leves, de 0,12% (ON) e 0,13% (PN), beneficiadas pela alta dos preços do petróleo. Na semana, as ações da estatal acumularam altas de 4,32% e 3,98%, na contramão da média do mercado. As ações do setor financeiro, que estiveram entre os principais objetos de realização de lucros, terminaram o dia e a semana com tendências diversas. Itaú Unibanco PN, ação de maior peso no Ibovespa, subiu 0,35% hoje, mas teve baixa de 0,23% na semana. Já Banco do Brasil ON, que se beneficiou da melhora de recomendação de compra de algumas instituições, caiu 0,90% hoje, mas teve alta de 3,20% nos últimos cinco pregões.

