Ibovespa bate recorde pela terceira vez na semana

O Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, antiga BMF & Bovespa, bateu recorde pelo terceiro dia consecutivo nesta semana. O índice encerrou o pregão desta quarta-feira (17) aos 81.189 pontos, com alta de 1,7% em relação ao resultado de ontem (16), quando atingiu 79.831 pontos.



Apenas neste início de ano, o indicador, composto pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses na B3, registra valorização de 6,27%. Nesta semana, o índice já está com alta acumulada de 2,32%.

As ações que mais se valorizaram hoje foram Sabesp ON (5,34), Cielo ON (4,17%) e Petrobras PN (4,02%). As maiores quedas foram Copel PNB (-2,22%), Klabin N2 (-2,2%), e Cemig PN (-1,6%).