Ibovespa bate novo recorde e fecha o dia em 77.995 pontos

Após bater a casa dos 78 mil pontos durante o pregão de hoje (3), o Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 (Bolsa de São Paulo), fechou o dia em 77.995 pontos, batendo o recorde anterior, alcançado terça-feira (2), com alta de 0,13%. No fechamento do pregão, o volume negociado na Bolsa foi de R$ 8,59 bilhões.

Na terça-feira (2), no primeiro pregão do ano, o Ibovespa bateu a marca histórica, encerrando o dia em 77.891 pontos, o que representou alta de 1,95% em relação ao pregão anterior. Até então, o recorde era de 76.989 pontos, valor registrado no dia 13 de outubro de 2017.