Ibovespa bate novo recorde, com 86.686 pontos

O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, bateu hoje (22) mais um recorde nominal ao encerrar o dia em 86.686 pontos, alta de 0,74% em relação ao pregão anterior, que havia sido recorde, com 86.051 pontos, registrado ontem (21). Desde o início deste ano, o índice vem batendo sua marca histórica sucessivamente. O Ibovespa é principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 (antiga BM&F Bovespa).

O economista Joelson Sampaio, professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), diz que os números indicam recuperação da Bolsa de Valores de São Paulo após o período mais agudo da crise econômica. “A bolsa foi uma das que mais sofreu durante a crise, sofreu bastante, ou seja, durante 2015 e 2016 perdeu muito valor, e hoje a bolsa também está na frente em termos de recuperação”.

Segundo Sampaio, isso ocorre porque há um cenário de recuperação econômica desde 2017, com melhores resultados do Produto Interno Bruto (PIB), juros baixos e inflação controlada. “Em 2018 o cenário é bastante similar e com perspectivas positivas. Então isso está sendo refletido na bolsa de forma positiva”, afirmou.

No entanto, segundo o economista da FGV, o Ibovespa em dólares está abaixo do nível alcançado em 2008. “Considerando o efeito de inflação de 2008 até hoje, está bem longe ainda. Para o investidor estrangeiro, está barato. Isso é importante, porque muito compradores de papéis na bolsa são os investidores estrangeiros”.