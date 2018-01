Ibovespa bate novo recorde

No fechamento do pregão de hoje (5), o Ibovespa superou o recorde de quinta-feira (4), ultrapassando a casa dos 79 mil pontos (79.071 pontos), com aumento de 0,54% - Foto: Bovespa

Nessa primeira semana do ano, o Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 (Bolsa de São Paulo), bateu recorde em todos os dias de pregão. Desde terça-feira (2), após o feriado do dia 1, o Ibovespa vem batendo dia após dia sua marca histórica.

No fechamento do pregão de hoje (5), o Ibovespa superou o recorde de quinta-feira (4), ultrapassando a casa dos 79 mil pontos (79.071 pontos), com aumento de 0,54%. Foi o décimo pregão consecutivo com alta no Ibovespa. Ontem (4), o Ibovespa fechou em 78.647 pontos.

O volume negociado no pregão de hoje passou dos R$ 7,9 bilhões.

Antes dessa semana de recordes, a maior marca do Ibovespa havia sido alcançada em 13 de outubro de 2017, quando chegou aos 76.989 pontos.