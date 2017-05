Ibovespa avança 0,28% em sua 3ª alta seguida

A Bolsa brasileira teve nesta quinta-feira, 11, sua terceira alta consecutiva, mas já com sinais de perda de fôlego. O noticiário doméstico escasso e a queda das bolsas de Nova York promoveram um pregão de oscilações contidas e volume financeiro moderado. O Índice Bovespa terminou o dia aos 67.537,61 pontos, em alta de 0,28%. O volume de negócios na B3 somou R$ 7,8 bilhões.

Os preços do petróleo voltaram a subir nos mercados de Londres e Nova York, o que contribuiu para o viés positivo ao longo do dia. Ainda assim, as ações da Petrobras enfrentaram instabilidade, terminando o dia com sinais diferentes. Petrobras PN terminou o dia em alta de 0,61%, enquanto Petrobras ON, preferida dos investidores estrangeiros, recuou 0,20%.

A queda do minério de ferro no mercado chinês contribuiu para as quedas das ações da Vale, que também reagiram ao anúncio de que a mineradora recebeu uma proposta da Valepar para reestruturação societária. A incorporação da Valepar pela Vale deve contemplar acréscimo do número de ações de 10%, e a diluição prevista é de cerca de 3% da participação aos demais acionistas. Vale ON e PNA caíram 0,90% e 1,58%, respectivamente.

"A grande expectativa do mercado é com a votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara. E como não se espera votação antes do final do mês, a tendência é o mercado se arrastar nesse ritmo até lá. O investidor está evitando assumir grandes posições nesse período", disse Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença Corretora.

Entre as ações do setor financeiro, o destaque ficou com Banco do Brasil ON, que avançou 3,12%. O banco de controle estatal anunciou pela manhã um lucro líquido de R$ 2,515 bilhões, com alta de 95,6% sobre o mesmo período do ano passado. Itaú Unibanco PN subiu 1,71%. Mais cedo, a colunista Sonia Racy, do jornal O Estado de S. Paulo, informou que o Itaú Unibanco fechou acordo para adquirir 49% do capital da XP Investimentos, conforme havia antecipado a Coluna do Broadcast. A operação ainda não foi comunicada oficialmente.

