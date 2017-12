Ibovespa amplia alta para 1% após PMDB fechar questão por Previdência

A expectativa por definições a respeito da reforma da Previdência continuou a dar o tom dos negócios na bolsa nesta quarta-feira, 6, trazendo volatilidade ao Índice Bovespa. O índice alternou altas e baixas ao longo do pregão e acabou por fechar em alta de 1,00%, aos 73.268,35 pontos. Contribuiu para esse desempenho a confirmação, pouco antes das 17h, de que o PMDB, partido do presidente Michel Temer, decidiu fechar questão em favor da reforma.

Maior bancada da Câmara, com 60 deputados, o PMDB tomou a decisão durante reunião da executiva. Com isso, o partido tenta obrigar seus deputados a votarem a favor da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da reforma. Mais cedo, o PTB já havia anunciado que fechara questão em favor da matéria. Com a decisão do partido de Temer, a expectativa do governo é de que outras siglas da base aliada sigam o exemplo e também fechem questão a favor da reforma nos próximos dias. O PSDB, que também teve reunião de direção nesta quarta-feira, já havia decidido não fechar questão antes que o governo apresente uma data de votação.

Ao longo de todo o dia, as atenções no mercado se concentraram em notícias que pudessem indicar um placar de votação, mas as informações emitidas pela base do governo voltaram a divergir. Pela manhã, o relator da reforma, Arthur Maia (PPS-BA), disse que o governo tinha entre 290 e 310 votos. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse não saber se havia os votos necessários. "Vamos aguardar. Hoje de amanhã não tinha, vamos esperar hoje à noite e ver se consolidação dos votos aparece", afirmou.

"O mercado vive um momento de final de campeonato de futebol, onde estamos jogando já na prorrogação. A ansiedade é grande e, por isso, cada vez que surge alguma notícia o mercado reage pontualmente", disse Raphael Figueredo, sócio da Eleven Financial. O analista ressalta que o clima de cautela ainda deve permanecer no mercado de ações e chama a atenção para o volume de negócios do dia, que permaneceu em patamar reduzido (R$ 8,4 bilhões), apesar da melhora de humor no período da tarde.

No momento em que o PMDB oficializou o fechamento de questão em favor da Previdência, o Ibovespa operava em leve alta, patrocinada por uma forte melhora nas ações da Petrobras e por uma leve recuperação das ações do setor financeiro. Com a notícia, o índice acelerou o ritmo e chegou a subir 1,20%. Ao final do dia, Petrobras ON e PN subiram 0,50% e 1,37%, apesar do desempenho majoritariamente negativo dos preços do petróleo no exterior. Entre os bancos, BB ON subiu 3,03%, Itaú Unibanco PN ganhou 1,06% e Bradesco PN, 1,04%.