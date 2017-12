Ibovespa abre último pregão do ano com ganhos e pode ter sexta alta consecutiva

A nota do Brasil já tem perspectiva negativa na agência, o que sinaliza que a chance de rebaixamento é maior que a de melhora da classificação - Foto: Exame

O Ibovespa começou o último pregão de 2017 em alta e pode engatar a sexta sessão consecutiva de ganhos, se consolidando no patamar de 76 mil pontos, de acordo com operadores. Às 11h desta quinta-feira, 28, o índice subia 0,47%, aos 76.431,00 pontos, atingindo a máxima do dia até então. O volume de negócios, porém, deve seguir reduzido, por conta dos feriados de fim de ano, que também reduzem as operações no exterior.

As mesas de operação seguem monitorando a Standard & Poor's (S&P), que pode rebaixar o rating soberano brasileiro por conta da não aprovação da reforma da Previdência este ano, o que dificulta o avanço do ajuste fiscal. A nota do Brasil já tem perspectiva negativa na agência, o que sinaliza que a chance de rebaixamento é maior que a de melhora da classificação. Mas na ausência de surpresas, aqui ou lá fora, o Ibovespa deve ter mais um dia de alta, afirma um operador que prefere manter o anonimato.

A valorização do índice nos últimos dias tem sido puxada pelo fluxo externo. A falta de notícias negativas lá fora e os preços das commodities, como o petróleo, em alta, favorecem a busca por ativos de risco, diz uma fonte. Os futuros de Nova York sinalizam na manhã desta quinta abertura no positivo das bolsas norte-americanas, influenciadas pelos ganhos do petróleo, que chegaram a bater no maior nível em quase dois anos.