Ibovespa abre em queda em linha com exterior, mas segura os 79 mil pontos

Mesmo após a abertura negativa dos mercados acionários em Nova York o Ibovespa desacelerou a queda e segurou o nível dos 79 mil pontos. Com ganhos de 4,33% acumulados em setembro, o índice busca correção no pregão desta sexta-feira, 28.

Corroboram para esse movimento o humor externo que azedou com os problemas fiscais na Itália além de alguma cautela por parte dos investidores à espera da pesquisa Datafolha na noite de sexta e os desdobramentos do ambiente político no final de semana. Também o dólar, que com sua fraqueza na quinta deu impulso às compras no mercado acionário, nesta sexta pesará no sentido inverso.

Nesta última hora, prosseguia o leilão da 5ª Rodada de Partilha, na qual serão leiloadas quatro áreas. Pelas contas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a expectativa é arrecadar R$ 6,8 bilhões em bônus ainda este ano.

Às 10h43, o Ibovespa recuava 0,69%, aos 79.449,78 pontos. Os papéis da Petrobras subiam 0,20% (ON) e 0,09% (PN).

Na quinta à noite, a Itália anunciou que projeta déficit fiscal de 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do país no próximo ano. Esse porcentual é três vezes maior que o planejado pelo governo anterior. Como reflexo, as bolsas na Europa operam em queda e respingam esse mau humor para o outro lado do Atlântico.

Por aqui, os investidores aguardam pesquisas de intenção de voto do Datafolha, nesta sexta à noite, e da CNT/MDA, no sábado. Os agentes também monitoram a saúde do candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, que teve a saída do hospital adiada por causa de uma infecção bacteriana.

No campo econômico, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 12,1% no trimestre encerrado em agosto. O resultado ficou dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 12,00% e 12,50%, com mediana de 12,20%.