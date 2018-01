Ibovespa abre em alta, mas perde fôlego e passa por realização

Agora, os mercados estão em compasso de espera pela divulgação, às 11h30 (de Brasília), do relatório oficial do mercado de trabalho dos Estados Unidos, o payroll - Foto: IBOVESPA

O Ibovespa abriu em alta nesta sexta-feira, 5, mas logo deu sinais de fraqueza, migrando para o território negativo, embora ainda mantenha-se acima dos 78 mil pontos. O movimento de realização pontual de lucros é esperado, já que o índice à vista é negociado em patamar recorde e vem de uma sequência de nove pregões em alta, período em que acumulou valorização de 8,21% até a quinta-feira.

Pouco antes do fechamento deste texto, o Ibovespa renovava mínima, em queda de 0,52%, aos 78.234,56 pontos, na contramão dos futuros em Wall Street e das praças acionárias da Europa.

Agora, os mercados estão em compasso de espera pela divulgação, às 11h30 (de Brasília), do relatório oficial do mercado de trabalho dos Estados Unidos, o payroll.

Os analistas projetam criação de 180 mil vagas em dezembro, abaixo dos 228 mil postos gerados no mês anterior, mas com avanço de 0,3% do salário médio.