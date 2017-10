Ibovespa abandona euforia da manhã e fecha estável com preocupações políticas

A Bolsa brasileira foi da euforia à cautela nesta quinta-feira, 5, o que trouxe volatilidade ao Índice Bovespa. Depois de ter subido até 1,87%, alcançado a marca histórica dos 78.024 pontos, o índice perdeu fôlego gradativamente ao longo da tarde e fechou praticamente estável, em alta de 0,03%, aos 76.617,52 pontos. Se pela manhã o mercado mostrou entusiasmo com sinais de evolução da economia, à tarde prevaleceram preocupações com a governabilidade do presidente Michel Temer.

O principal assunto da tarde foi a decisão da cúpula do PSDB de destituir o deputado Bonifácio de Andrada (MG) da vaga de suplente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. A manobra busca desvencilhar o partido do relatório de Andrada, parlamentar da ala governista do partido que detém a relatoria da denúncia. A principal leitura do mercado é que a ala oposicionista do PSDB está ganhando força no racha do partido, o que prejudica o presidente Michel Temer.

"A preocupação do mercado não está tanto na denúncia em si, mas principalmente no pós-denúncia. A dúvida é saber se os desdobramentos desse caso levarão a mais dificuldades do governo na condução das reformas", disse Vítor Suzaki, analista da Lerosa Investimentos.

Segundo o analista, o mercado operou hoje "com um olho na economia e outro na política". Pela manhã, diz, o mercado reagiu positivamente a dados como os da Anfavea, que atestou a produção de 236,9 mil veículos em setembro. Outra repercussão positiva no mercado de ações foi a decisão do Itaú de reduzir de 7,0% para 6,5% a previsão para a taxa Selic no final do ciclo de reduções.

Operadores das mesas de ações ouvidos pelo Broadcast. serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, afirmaram que, na prática, o que houve durante a tarde foi um movimento de realização de lucros de curtíssimo prazo na bolsa. Somente na terça-feira, o Ibovespa havia subido 3,23%. No acumulado de uma semana até a máxima intraday de hoje, a valorização superava os 6%, o que teria motivado boa parte das ordens de venda.

O cenário internacional também teve influências positivas e negativas. Na volta do feriado na Ásia, o minério de ferro teve queda de 0,92% no mercado à vista chinês e favoreceu a queda de 1,04% de Vale ON. As ações do setor siderúrgico chegaram a exibir fôlego de alta após os dados da Anfavea, mas ao final cederam à realização. CSN ON caiu 2,14% e Gerdau PN, 2,55%. Em contrapartida, as altas firmes dos preços do petróleo levaram Petrobras ON e PN a ganhos de 1,59% e 1,53%, respectivamente. As ações do setor financeiro seguiram para lados distintos. Banco do Brasil ON subiu 1,63%, mas os papéis da B3 recuaram 1,36%.

